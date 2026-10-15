Senat Brazylii zatwierdził 40-godzinny tydzień pracy — Daily Maverick

Senat Brazylii zatwierdził poprawkę konstytucyjną, która skraca tydzień pracy z sześciu do pięciu dni. Decyzja zmniejsza również standardowy wymiar czasu pracy w największej gospodarce Ameryki Łacińskiej z 44 do 40 godzin tygodniowo, podaje Daily Maverick.

Zmiany dla pracowników

Senat poparł reformę podczas dwóch wymaganych głosowań. Wcześniej, w maju, poprawkę zatwierdziła niższa izba parlamentu. Nowe przepisy mają zakończyć praktykę sześciodniowego tygodnia pracy dla osób formalnie zatrudnionych, powszechną w niektórych sektorach, w tym w handlu detalicznym.

Rząd oceniał, że reforma obejmie ponad 37 milionów pracowników sektora formalnego. Wprowadzenie nowego standardu potrwa 14 miesięcy. Publikacja nazywa to największą zmianą praw pracowniczych w Brazylii od dziesięcioleci.

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Poparcie przed wyborami

Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i jego rząd popierali skrócenie tygodnia pracy. We wpisie na X prezydent nazwał przyjęcie poprawki zwycięstwem pracowników i oświadczył, że daje ona ludziom więcej czasu na odpoczynek, rodzinę, dzieci i dbanie o siebie.

Prawicowy senator Flávio Bolsonaro, rywal Luli w drugiej turze wyborów prezydenckich, wcześniej sprzeciwiał się reformie. Jednak przed głosowaniem zmienił stanowisko i poinformował, że poprze skrócenie tygodnia pracy. Bolsonaro i jego Partia Liberalna wcześniej uważali, że inicjatywa ma zwiększyć szanse Luli na reelekcję.

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