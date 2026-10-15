Сенат Бразилии одобрил 40-часовую рабочую неделю — Daily Maverick

Сенат Бразилии одобрил конституционную поправку, которая сокращает рабочую неделю с шести до пяти дней. Решение также уменьшает стандартную норму рабочего времени в крупнейшей экономике Латинской Америки с 44 до 40 часов в неделю, сообщает Daily Maverick.

Изменения для работников

Сенат поддержал реформу в ходе двух необходимых голосований. Ранее, в мае, поправку одобрила нижняя палата парламента. Новые правила должны прекратить распространенную в отдельных отраслях, в частности в розничной торговле, практику шестидневной рабочей недели для официально трудоустроенных людей.

Правительство оценивало, что реформа затронет более 37 миллионов работников формального сектора. Введение нового стандарта займет 14 месяцев. Издание называет это крупнейшим изменением трудовых прав в Бразилии за десятилетия.

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Поддержка накануне выборов

Президент Луис Инасиу Лула да Силва и его правительство поддерживали сокращение рабочей недели. В публикации в X президент назвал принятие поправки победой работников и заявил, что она дает людям больше времени на отдых, семью, детей и заботу о себе.

Правый сенатор Флавиу Болсонару, соперник Лулы во втором туре президентских выборов, ранее выступал против реформы. Однако накануне голосования он изменил позицию и сообщил, что поддержит сокращение рабочей недели. Болсонару и его Либеральная партия ранее считали, что инициатива призвана усилить шансы Лулы на переизбрание.

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