Według The Japan Times japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło poziom zaleceń dotyczących podróży do północnych i zachodnich regionów Arabii Saudyjskiej z pierwszego do drugiego. W japońskim czterostopniowym systemie poziom 1 oznacza wezwanie do zachowania ostrożności, a poziom 2 — zalecenie unikania podróży, które nie są konieczne.

Poziom 2 lub wyższy w całym kraju

Po zmianie ogłoszonej w środę całe terytorium Arabii Saudyjskiej znajduje się na drugim lub wyższym poziomie zaleceń japońskiego resortu spraw zagranicznych. Tym samym strona japońska ustanowiła dla wszystkich regionów królestwa co najmniej poziom przewidujący rezygnację z podróży bez pilnej potrzeby.

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Ataki Huti

Ministerstwo powiązało zmianę poziomu z nasileniem ataków rebeliantów Huti w Jemenie, których gazeta charakteryzuje jako proirańskich. Według stanu na środę japoński resort poinformował, że nie ma informacji o obywatelach Japonii poszkodowanych w wyniku tych ataków.

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