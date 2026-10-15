По данным The Japan Times, Министерство иностранных дел Японии повысило уровень рекомендаций по поездкам в северные и западные районы Саудовской Аравии с первого до второго. В японской четырёхуровневой системе уровень 1 означает призыв соблюдать осторожность, а уровень 2 — рекомендацию избегать необязательных поездок.

Уровень 2 или выше по всей стране

После изменения, объявленного в среду, вся территория Саудовской Аравии находится на втором или более высоком уровне рекомендаций японского внешнеполитического ведомства. Таким образом, японская сторона установила для всех регионов королевства как минимум уровень, предусматривающий отказ от поездок без срочной необходимости.

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Атаки хуситов

Министерство связало пересмотр уровня с усилением атак хуситских повстанцев в Йемене, которых издание характеризует как проиранских. По состоянию на среду японское ведомство сообщило, что не располагает информацией о гражданах Японии, пострадавших в результате этих атак.

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