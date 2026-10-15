W australijskim stanie Queensland nowe przepisy dotyczące naruszania warunków zwolnienia za kaucją mogą doprowadzić do umieszczania trzech więźniów w celach zbudowanych dla jednej osoby. Ostrzegł przed tym Together Queensland, związek reprezentujący pracowników więziennictwa, informuje ABC News Australia.

Projekt ustawy Breach Bail Go To Jail przewiduje obowiązkowe co najmniej 12-miesięczne pozbawienie wolności dla dorosłych i nieletnich, którzy popełnią poważne przestępstwa podczas zwolnienia za kaucją, będą nielegalnie przebywać na wolności lub nie stawią się w sądzie. Według rządu stanowego na mocy takich zasad w ubiegłym roku automatycznie mogło zostać uwięzionych 5248 dorosłych i 859 dzieci.

Przepełnione więzienia

Według Queensland Corrective Services system więzień dla dorosłych działa już przy wykorzystaniu 136% pojemności cel. W ciągu 10 lat do czerwca tego roku liczba więźniów wzrosła o 54% — z 7319 do 11 275 osób. Tysiące cel przeznaczonych dla jednej osoby już przebudowano, instalując drugie stałe łóżka.

Związek oświadczył, że dalszy wzrost liczby więźniów może pogorszyć warunki sanitarne z powodu niedoboru toalet i pryszniców, a także utrudnić zapewnienie żywności. Według jego danych z powodu braków kadrowych więźniowie mogą już być przetrzymywani w celach do 20 godzin na dobę. Badanie Together Queensland wykazało, że 93% pracowników zakładów penitencjarnych nie uważa swoich ośrodków za zdolne do bezpiecznego przyjęcia większej liczby osób bez dodatkowego personelu i zasobów.

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Ryzyko dla personelu i ośrodków dla młodzieży

Zastępca sekretarza oddziału Together Queensland Michael Thomas powiedział, że wzrost liczby więźniów nieuchronnie będzie oznaczać więcej napaści i obrażeń wśród pracowników, a potencjalnie także zgony. Zaznaczył, że ostatnio w dwóch więzieniach w Queensland doszło już do zamieszek.

Sekretarz australijskiego związku zawodowego pracowników w Queensland Stacey Schinnerl powiedziała, że nowe zasady mogą natychmiast wywołać kryzys kadrowy w ośrodkach detencji młodzieży. Jej zdaniem, aby zakwaterować nieletnich, trzeba byłoby rozstawić namioty na terenie takich placówek, a z powodu niedoboru personelu możliwe byłyby regularne ograniczenia przemieszczania się oraz przetrzymywanie młodych ludzi w celach w ciągu dnia.

Komisja ds. Przestępczości i Korupcji w stanowisku przedstawionym komisji parlamentarnej ostrzegła, że przepełnienie więzień zwiększa ryzyko nadmiernego użycia siły przez personel. Według oceny komisji utrudnia to również oddzielanie szczególnie narażonych więźniów i osób skazanych za mniej poważne przestępstwa od bardziej niebezpiecznych sprawców.

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