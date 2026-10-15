В австралийском штате Квинсленд новые правила о нарушении условий освобождения под залог могут привести к размещению трёх заключённых в камерах, построенных для одного человека. Об этом предупредил Together Queensland, профсоюз, представляющий работников тюрем, сообщает ABC News Australia.

Законопроект Breach Bail Go To Jail предусматривает обязательное лишение свободы сроком не менее 12 месяцев для взрослых и несовершеннолетних, которые совершат тяжкие преступления под залогом, будут незаконно находиться на свободе или не явятся в суд. По данным правительства штата, по таким правилам в прошлом году могли бы автоматически заключить под стражу 5248 взрослых и 859 детей.

Переполненные тюрьмы

По данным Queensland Corrective Services, система тюрем для взрослых уже работает при загрузке в 136% от вместимости камер. За 10 лет до июня этого года число заключённых выросло на 54% — с 7319 до 11 275 человек. Тысячи камер, рассчитанных на одного человека, уже переоборудовали, установив вторые стационарные кровати.

Профсоюз заявил, что дальнейшее увеличение числа заключённых может ухудшить санитарные условия из-за нехватки туалетов и душевых, а также осложнить обеспечение питанием. По его данным, из-за кадрового дефицита заключённых уже могут держать в камерах до 20 часов в сутки. Опрос Together Queensland показал, что 93% сотрудников пенитенциарных учреждений не считают свои центры способными безопасно принять больше людей без дополнительного персонала и ресурсов.

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Риски для персонала и молодёжных центров

Помощник секретаря отделения Together Queensland Майкл Томас заявил, что увеличение числа заключённых неизбежно будет означать больше нападений и травм среди работников, а также потенциально смерти. Он отметил, что недавно в двух тюрьмах Квинсленда уже происходили беспорядки.

Секретарь Австралийского профсоюза работников в Квинсленде Стейси Шиннерл заявила, что новые правила могут сразу вызвать кадровый кризис в центрах содержания молодёжи. По её мнению, для размещения несовершеннолетних пришлось бы устанавливать палатки на территории таких учреждений, а из-за нехватки персонала возможны регулярные ограничения передвижения и пребывание молодых людей в камерах днём.

Комиссия по преступности и коррупции в представлении парламентскому комитету предупредила, что переполненность тюрем повышает риск чрезмерного применения силы персоналом. По оценке комиссии, это также затрудняет отделение уязвимых заключённых и людей, осуждённых за менее тяжкие преступления, от более опасных правонарушителей.

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