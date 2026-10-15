澳大利亚昆士兰州有关违反保释条件的新规定，可能导致三名囚犯被安置在原本为一人建造的牢房中。代表监狱工作人员的工会Together Queensland对此发出警告，ABC News Australia报道。

Breach Bail Go To Jail法案规定，对在保释期间实施严重犯罪、非法在逃或未出庭的成年人和未成年人，强制处以至少12个月监禁。根据州政府的数据，按照这些规定，去年可能有5248名成年人和859名儿童被自动监禁。

监狱过度拥挤

根据昆士兰惩教服务部门的数据，成人监狱系统目前的运行规模已达到牢房容量的136%。截至今年6月的10年间，囚犯人数增加了54%，从7319人增至11,275人。数千间原为一人设计的牢房已通过安装第二张固定床位完成改造。

工会表示，囚犯人数进一步增加可能因厕所和淋浴设施短缺而恶化卫生条件，也会使食物供应更加困难。该工会数据显示，由于人员短缺，囚犯目前可能每天被关在牢房中长达20小时。Together Queensland的一项调查显示，93%的惩教机构工作人员认为，在没有额外人员和资源的情况下，其中心无法安全接收更多人。

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对工作人员和青少年中心的风险

Together Queensland分支机构助理秘书迈克尔·托马斯表示，囚犯人数增加将不可避免地意味着工作人员遭受更多袭击和受伤，也可能导致死亡。他指出，昆士兰两所监狱最近已经发生骚乱。

昆士兰州澳大利亚工人工会秘书斯泰西·辛纳尔表示，新规定可能立即引发青少年拘留中心的人手危机。她认为，为安置未成年人，必须在这类设施场地内搭建帐篷；而由于人员不足，可能会经常限制行动，并在白天将年轻人关在牢房中。

犯罪与腐败委员会在提交给议会委员会的材料中警告称，监狱拥挤增加了工作人员过度使用武力的风险。该委员会评估认为，这也使得将脆弱囚犯和因较轻罪行被定罪的人与更危险的违法者分开变得更加困难。

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