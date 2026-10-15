У штаті Квінсленд в Австралії нові правила щодо порушення умов застави можуть призвести до розміщення трьох ув’язнених у камерах, збудованих для однієї людини. Про це попередила профспілка Together Queensland, яка представляє працівників тюрем, повідомляє ABC News Australia.

Законопроєкт Breach Bail Go To Jail передбачає обов’язкове щонайменше 12-місячне ув’язнення для дорослих і неповнолітніх, які скоюватимуть тяжкі злочини під заставою, незаконно перебуватимуть на волі або не з’являтимуться до суду. За даними уряду штату, за такими правилами минулого року могли б автоматично ув’язнити 5248 дорослих і 859 дітей.

Переповнені в’язниці

За даними Queensland Corrective Services, система дорослих в’язниць уже працює на рівні 136% місткості камер. За десять років до червня цього року кількість ув’язнених зросла на 54% — із 7319 до 11 275 осіб. Тисячі камер, розрахованих на одну особу, вже переобладнали, встановивши другі стаціонарні ліжка.

Профспілка заявила, що подальше збільшення кількості ув’язнених може погіршити санітарні умови через нестачу туалетів і душових, а також ускладнити забезпечення харчуванням. За її даними, через кадровий дефіцит ув’язнених уже можуть тримати в камерах до 20 годин на добу. Опитування Together Queensland показало, що 93% працівників пенітенціарних установ не вважають свої центри спроможними безпечно прийняти більше людей без додаткового персоналу та ресурсів.

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Ризики для персоналу і молодіжних центрів

Помічник секретаря відділення Together Queensland Майкл Томас заявив, що збільшення кількості ув’язнених неминуче означатиме більше нападів і травм серед працівників, а також потенційно смерті. Він зазначив, що останнім часом у двох тюрмах Квінсленду вже відбувалися заворушення.

Секретарка Австралійської профспілки працівників у Квінсленді Стейсі Шиннерл заявила, що нові правила можуть одразу спричинити кадрову кризу в центрах утримання молоді. На її думку, для розміщення неповнолітніх довелося б встановлювати намети на території таких установ, а через нестачу персоналу можливі регулярні обмеження пересування та перебування молодих людей у камерах удень.

Комісія зі злочинності та корупції у поданні до парламентського комітету застерегла, що переповнення в’язниць підвищує ризик надмірного застосування сили персоналом. За оцінкою комісії, це також ускладнює відокремлення вразливих ув’язнених і людей, засуджених за менш тяжкі злочини, від небезпечніших правопорушників.

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