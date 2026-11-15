英格兰国家队在马德里的欧国联小组赛最后一轮中以3比2战胜西班牙。英格兰队在超过半小时的时间里少一人作战，最终获得小组第一，并终结了现任世界冠军连续43场不败的纪录。

据Interia Sport报道，两队在比赛前就已确保晋级附加赛。同时，小组第一有权在主场进行四分之一决赛次回合比赛。赛前，西班牙以满分积分领跑小组。

英格兰在第57分钟前攻入三球

上半场临近结束时，哈里·凯恩主罚点球命中，点球源于保·库巴西的犯规。中场休息后，后卫埃兹里·孔萨和本·怀特分别在第53分钟和第57分钟进球，将客队的领先优势扩大到三球。

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第63分钟，英格兰被罚下一人：埃利奥特·安德森因对正处于射门位置的拉明·亚马尔犯规而吃到红牌。米克尔·奥亚萨瓦尔第65分钟罚进点球，尼科·威廉斯第75分钟将差距缩小至一球。西班牙队射门24次，对手为9次，控球时间占62%，但未能扳平比分。

这段纪录在两年多后终结

这是西班牙自2024年3月26日以来的首场失利。在此期间，球队赢得了欧洲冠军和世界冠军头衔。四分之一决赛对阵抽签定于11月20日在尼翁举行，四分之一决赛本身计划于2027年3月25日至30日进行。Final Four锦标赛计划于6月9日至13日举行。

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