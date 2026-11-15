Англія обіграла Іспанію 3:2 і перервала її 43-матчеву серію — Interia Sport

Збірна Англії перемогла Іспанію з рахунком 3:2 у Мадриді в заключному турі групового етапу Ліги націй. Англійці, які понад пів години грали в меншості, посіли перше місце у групі та перервали безпрограшну серію чинних чемпіонів світу, що тривала 43 матчі.

Як повідомляє Interia Sport, обидві команди ще до гри гарантували собі вихід до плейоф. Водночас перша позиція в групі давала право провести матч-відповідь чвертьфіналу на своєму полі. До зустрічі Іспанія очолювала групу, маючи максимальну кількість очок.

Три голи Англії до 57-ї хвилини

Гаррі Кейн відкрив рахунок наприкінці першого тайму, реалізувавши пенальті, який призначили після фолу Пау Кубарсі. Після перерви захисники Езрі Конса та Бен Вайт забили на 53-й і 57-й хвилинах відповідно, довівши перевагу гостей до трьох м'ячів.

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На 63-й хвилині Англія залишилася вдесятьох: Еліот Андерсон отримав червону картку за фол на Ламіні Ямалі, який виходив на ударну позицію. Мікель Оярсабаль реалізував пенальті на 65-й хвилині, а Ніко Вільямс на 75-й скоротив відставання до мінімуму. Іспанці завдали 24 ударів проти дев'яти у суперника та володіли м'ячем 62% часу, однак зрівняти рахунок не змогли.

Серія завершилася після понад двох років

Поразка стала для Іспанії першою з 26 березня 2024 року. За цей період команда здобула титули чемпіона Європи та світу. Жеребкування чвертьфінальних пар заплановано на 20 листопада у Ньйоні, а самі чвертьфінали мають відбутися 25–30 березня 2027 року. Турнір Final Four запланований на 9–13 червня.

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