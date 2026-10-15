W USA poziom poparcia dla pracy prezydenta Donalda Trumpa wynosi 36%, podczas gdy 64% ankietowanych wyraziło dezaprobatę. To najniższy wynik w obu jego kadencjach prezydenckich, informuje The Hill, powołując się na nowe badanie Fox News.

Rozkład odpowiedzi

Wśród respondentów będących republikanami pracę Trumpa poparło 76%, a 23% jej nie poparło. Jednocześnie 98% demokratów zadeklarowało dezaprobatę dla jego działalności, a prezydenta poparło 2% przedstawicieli tej grupy. Wśród niezależnych wyborców 78% nie poparło pracy Trumpa, podczas gdy 22% wyraziło poparcie.

Fox News zaznaczył, że spadek ratingu był najbardziej zauważalny wśród prawdopodobnych wyborców poniżej 45. roku życia, osób z rocznym dochodem gospodarstwa domowego poniżej 50 tys. dolarów, wyborców niebiałych oraz respondentów bez wyższego wykształcenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oceny polityki prezydenta

Jeśli chodzi o działania Trumpa w kwestii inflacji, jego pracę poparło 22% ankietowanych. Latem wskaźnik ten wynosił 36%. Jego działania w sferze gospodarczej nie zyskały poparcia 70% respondentów, w kwestii ceł — 69%, polityki zagranicznej — 64%, a imigracji — 56%.

Najwyżej spośród wymienionych kwestii ankietowani ocenili politykę prezydenta dotyczącą bezpieczeństwa granic: 50% ją poparło, a kolejne 50% — nie. Badanie przeprowadzono od 9 do 12 października wśród 1 202 zarejestrowanych wyborców; margines błędu statystycznego wynosi 2,5 punktu procentowego.

Jak zauważa publikacja, kampania wyborcza Trumpa w 2024 roku koncentrowała się na obniżeniu cen dla wyborców. The Hill pisze również, że wojna z Iranem spowodowała wzrost cen ropy i energii: według AAA, w środę cena galona zwykłej benzyny w USA wynosiła około 4,33 dolara — o 1,25 dolara więcej niż rok wcześniej.

Czytaj nas na