В США уровень одобрения работы президента Дональда Трампа составляет 36%, тогда как 64% опрошенных выразили неодобрение. Это самый низкий показатель за оба его президентских срока, сообщает The Hill со ссылкой на новый опрос Fox News.

Распределение ответов

Среди респондентов-республиканцев работу Трампа одобрили 76%, не одобрили — 23%. В то же время 98% демократов заявили о неодобрении его деятельности, а президента поддержали 2% представителей этой группы. Среди независимых избирателей 78% не одобрили работу Трампа, тогда как 22% выразили одобрение.

Fox News отметил, что снижение рейтинга было наиболее заметным среди вероятных избирателей младше 45 лет, людей с годовым доходом домохозяйства менее 50 тысяч долларов, небелых избирателей и респондентов без высшего образования.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценки политики президента

Относительно действий Трампа в сфере инфляции его работу одобрили 22% опрошенных. Летом этот показатель составлял 36%. Его действия в экономической сфере не одобрили 70% респондентов, в вопросах тарифов — 69%, внешней политики — 64%, иммиграции — 56%.

Наиболее высоко среди перечисленных вопросов опрошенные оценили политику президента в отношении безопасности границы: 50% одобрили ее, а еще 50% — нет. Опрос проводился 9–12 октября среди 1 202 зарегистрированных избирателей; статистическая погрешность составляет 2,5 процентного пункта.

Как отмечает издание, избирательная кампания Трампа 2024 года была сосредоточена на снижении цен для избирателей. The Hill также пишет, что война с Ираном вызвала рост цен на нефть и энергоносители: по состоянию на среду цена галлона обычного бензина в США составляла около 4,33 доллара — на 1,25 доллара больше, чем годом ранее, по данным AAA.

Читай нас в