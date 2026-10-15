特朗普支持率跌至创纪录低点36%——《国会山报》

在美国，民众对总统唐纳德·特朗普执政表现的支持率为36%，而64%的受访者表示不认可。这是他两个总统任期内的最低水平，《国会山报》报道称，消息援引福克斯新闻的一项新民调。

受访者回答分布

在共和党受访者中，76%认可特朗普的执政表现，23%不认可。与此同时，98%的民主党人表示不认可他的工作，而该群体中有2%支持总统。在独立选民中，78%不认可特朗普的执政表现，22%表示认可。

福克斯新闻指出，支持率下降在45岁以下的可能选民、家庭年收入低于5万美元的人群、非白人选民以及未接受高等教育的受访者中最为明显。

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对总统政策的评价

就特朗普在通胀问题上的行动而言，22%的受访者认可其表现。夏季时，这一比例为36%。70%的受访者不认可他在经济领域的行动，69%不认可其关税政策，64%不认可其外交政策，56%不认可其移民政策。

在所列议题中，受访者对总统边境安全政策的评价最高：50%表示认可，另有50%不认可。该民调于10月9日至12日在1,202名登记选民中进行；统计误差为2.5个百分点。

该报指出，特朗普2024年的竞选活动聚焦于为选民降低价格。《国会山报》还写道，与伊朗的战争导致石油和能源价格上涨：据AAA数据，截至周三，美国一加仑普通汽油的价格约为4.33美元，比一年前高出1.25美元。

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