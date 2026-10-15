Bank Światowy ocenił realizację w Pakistanie wartego 700 mln dolarów programu Pakistan Public Resources for Inclusive Development — Multiphase Programmatic Approach jako umiarkowanie zadowalającą. Jednocześnie bank określił ogólny poziom ryzyka dla programu jako istotny, informuje Dawn.

Program ma wspierać stabilność makroekonomiczną, podnosić jakość usług publicznych, mobilizować dochody krajowe oraz poprawiać jakość wydatków budżetowych. Jednym z jego celów jest zwiększenie relacji wpływów podatkowych do produktu krajowego brutto Pakistanu z 12,3% w czerwcu 2025 roku do 15% do czerwca 2030 roku.

Ryzyka i finansowanie

Bank Światowy wyjaśnił swoją ocenę wysokim ryzykiem w sferze politycznej i zarządzania publicznego. Wskazał także na umiarkowane lub istotne ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, strategiami i polityką sektorową, zdolnością instytucjonalną, kwestiami powierniczymi oraz standardami środowiskowymi i społecznymi.

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Według banku na program przekazano zaliczkę w wysokości 164,52 mln dolarów. Jednocześnie Bank Światowy zaznaczył, że w odniesieniu do większości wskaźników, od których zależy przyznanie środków, odnotowano znaczący postęp. Rząd Pakistanu uruchamia również komponent pomocy technicznej oraz powiązane mechanizmy realizacji programu.

Opóźnienia w reformie statystyki

Bank poinformował rząd o opóźnieniach w utworzeniu rady zarządzającej Pakistańskiego Biura Statystyki oraz w powołaniu głównego statystyka. Stanowisko pozostaje nieobsadzone od 24 września 2026 roku. Warunki programu przewidują, że nie może ono pozostawać nieobsadzone w trakcie jego realizacji, a urzędującemu funkcjonariuszowi publicznemu nie można formalnie delegować uprawnień głównego statystyka.

Osobno Bank Światowy przyznał od umiarkowanej do istotnej ocenę ryzyka programowi Connected Punjab o wartości 70 mln dolarów, przewidzianemu do czerwca 2031 roku. Obejmuje on rozszerzenie dostępu szerokopasmowego, cyfrowe usługi publiczne, gotowość do wykorzystywania sztucznej inteligencji oraz rozwój płatności bezgotówkowych.

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