Всемирный банк оценил реализацию в Пакистане программы Pakistan Public Resources for Inclusive Development — Multiphase Programmatic Approach объемом 700 млн долларов как умеренно удовлетворительную. В то же время общий уровень рисков для программы банк определил как существенный, сообщает Dawn.

Программа должна поддержать макроэкономическую стабильность, повысить качество государственных услуг, мобилизовать внутренние доходы и улучшить качество бюджетных расходов. Одной из ее целей является повышение соотношения налоговых поступлений к валовому внутреннему продукту Пакистана с 12,3% в июне 2025 года до 15% к июню 2030 года.

Риски и финансирование

Всемирный банк объяснил свою оценку высокими рисками в политической сфере и государственном управлении. Он также указал на умеренные или существенные риски, связанные с макроэкономической ситуацией, отраслевыми стратегиями и политикой, институциональным потенциалом, фидуциарными вопросами, экологическими и социальными стандартами.

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По данным банка, для программы был осуществлен авансовый перевод в размере 164,52 млн долларов. В то же время во Всемирном банке отметили, что по большинству показателей, от которых зависит выделение средств, зафиксирован значительный прогресс. Правительство Пакистана также запускает компонент технической помощи и связанные механизмы реализации программы.

Задержки в статистической реформе

Банк сообщил правительству о задержках с созданием руководящего совета Пакистанского бюро статистики и назначением главного статистика. Должность остается вакантной с 24 сентября 2026 года. Условия программы предусматривают, что она не должна оставаться незанятой во время ее выполнения, а действующему государственному служащему нельзя формально делегировать полномочия главного статистика.

Отдельно Всемирный банк дал оценку рисков от умеренной до существенной программе Connected Punjab стоимостью 70 млн долларов, рассчитанной до июня 2031 года. Она охватывает расширение широкополосного доступа, цифровые государственные услуги, готовность к использованию искусственного интеллекта и развитие безналичных расчетов.

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