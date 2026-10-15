世界银行将巴基斯坦7亿美元的Pakistan Public Resources for Inclusive Development — Multiphase Programmatic Approach计划的实施情况评估为中度满意。同时，该行将该计划的总体风险水平评定为重大，据《黎明报》报道。

该计划旨在支持宏观经济稳定，提高公共服务质量，动员国内收入，并改善预算支出的质量。其目标之一是将巴基斯坦税收收入占国内生产总值的比率从2025年6月的12.3%提高到2030年6月前的15%。

风险与融资

世界银行表示，其评估是基于政治领域和公共治理方面的高风险。该行还指出，与宏观经济形势、部门战略与政策、机构能力、受托问题以及环境和社会标准相关的风险为中等或重大。

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根据世界银行的数据，该计划已获得1.6452亿美元的预付款。同时，世界银行指出，在大多数决定资金拨付的指标方面，已取得显著进展。巴基斯坦政府还在启动技术援助部分及相关的计划实施机制。

统计改革延误

世界银行已向政府通报，巴基斯坦统计局理事会的成立以及首席统计师的任命均出现延误。该职位自2026年9月24日起一直空缺。计划条件规定，在计划实施期间该职位不得空缺，且不得正式将首席统计师的职权委托给现任公务员。

此外，世界银行对价值7000万美元、计划实施至2031年6月的Connected Punjab项目给出了中等至重大的风险评估。该项目涵盖扩大宽带接入、数字公共服务、使用人工智能的准备工作以及无现金支付的发展。

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