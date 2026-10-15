W Australii wysokiej rangi urzędnicy stanu Wiktoria ukrywali przed kierownictwem skalę potencjalnych strat wynikających z wypłat grantów COVID dla przedsiębiorstw, które nie spełniały kryteriów programów. Chodzi o kwotę do 285 mln dolarów — ustaliła Niezależna Szeroka Komisja Antykorupcyjna stanu Wiktoria (IBAC), informuje The Guardian.

Wypłaty dla nieuprawnionych przedsiębiorstw

Według ustaleń śledztwa podczas pandemii rząd Wiktorii wypłacił szacunkowo 257 mln dolarów wsparcia grantowego 9 tysiącom przedsiębiorstw, które nie były uprawnione do tych środków. Kontrola dotyczyła działań pracowników byłego Departamentu Zatrudnienia, Specjalnych Obszarów i Regionów, który w 2023 roku zastąpiono innym resortem.

IBAC ustaliła, że do połowy 2021 roku departament wiedział o potencjalnych problemach związanych ze stosowaniem wskaźnika GST do oceny wniosków o granty. Gdy możliwe straty oszacowano na kwotę do 285 mln dolarów, zastępca sekretarza i sekretarz stowarzyszony, zgodnie z ustaleniami komisji, postanowili nie informować o tym swojego kierownictwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dane usuwano z raportów

Zastępca sekretarza nakazał również usunąć z projektu raportu dla ówczesnego ministra wsparcia i odbudowy przemysłu Martina Pakuli oraz Biura Generalnego Audytora Wiktorii wszelkie informacje o prawdopodobnych stratach — wynika z raportu Operation Harmonia.

W 2022 roku, po rozpoczęciu audytu programów grantowych, zastępca sekretarza przygotował dla ówczesnego ministra Bena Carrolla notatkę, którą IBAC określiła jako fałszywą i wprowadzającą w błąd. Stwierdzono w niej, że Martin Pakula został poinformowany o podejściu departamentu i je zatwierdził, a błędnych wypłat rzekomo nie było. Komisja nie sformułowała niekorzystnych ustaleń wobec Bena Carrolla, który obecnie jest premierem stanu Wiktoria.

Śledztwo rozpoczęto po zgłoszeniach sygnalistów dotyczących podejrzeń o działania korupcyjne w departamencie. Komisarz IBAC Victoria Elliott oświadczyła, że ustalenia śledztwa wykazały poważne uchybienia wśród wysokich rangą urzędników, a także pochwaliła sygnalistów za zgłoszenie sprawy komisji.

Czytaj nas na