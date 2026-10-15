В Австралии высокопоставленные чиновники штата Виктория скрывали от руководства масштабы возможных потерь из-за выплат COVID-грантов предприятиям, которые не соответствовали критериям программ. Речь идет о сумме до $285 млн, установила Независимая широкопрофильная комиссия по борьбе с коррупцией штата Виктория (IBAC), сообщает The Guardian.

Выплаты неподходящим предприятиям

По данным расследования, во время пандемии правительство Виктории выплатило ориентировочно $257 млн грантовой поддержки 9 тысячам предприятий, которые не имели права на эти средства. Проверка касалась действий сотрудников бывшего Департамента занятости, специальных территорий и регионов, который в 2023 году заменили другим ведомством.

IBAC выяснила, что к середине 2021 года ведомство знало о потенциальных проблемах, связанных с использованием показателя GST для оценки заявок на гранты. Когда возможные потери оценили в сумму до $285 млн, заместитель секретаря и ассоциированный секретарь, согласно выводам комиссии, решили не сообщать об этом своему руководству.

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Данные удаляли из отчетов

Заместитель секретаря также распорядился удалить из проекта отчета для тогдашнего министра поддержки и восстановления промышленности Мартина Пакулы и Управления генерального аудитора Виктории всю информацию о вероятных потерях, говорится в отчете Operation Harmonia.

В 2022 году, после начала аудита грантовых программ, заместитель секретаря подготовил для тогдашнего министра Бена Кэрролла справку, которую IBAC назвала ложной и вводящей в заблуждение. В ней утверждалось, что Мартин Пакула был проинформирован о подходе департамента и одобрил его, а ошибочных выплат якобы не было. Комиссия не сделала негативных выводов в отношении Бена Кэрролла, который сейчас является премьером штата Виктория.

Расследование начали после обращений информаторов о предполагаемых коррупционных действиях в департаменте. Комиссар IBAC Виктория Эллиотт заявила, что выводы расследования свидетельствуют о серьезных провалах среди старших должностных лиц, а также отметила информаторов за обращение в комиссию.

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