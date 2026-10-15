在澳大利亚，维多利亚州高级官员向管理层隐瞒了向不符合项目标准的企业发放COVID补助金可能造成的损失规模。维多利亚州独立广泛反腐败委员会（IBAC）发现，涉及金额最高达2.85亿美元，《卫报》报道。

向不符合资格的企业付款

调查显示，在疫情期间，维多利亚州政府向9000家无资格获得该资金的企业支付了估计2.57亿美元的补助支持。审查涉及前就业、特殊区域和地区部工作人员的行为，该部门于2023年被另一个部门取代。

IBAC查明，到2021年年中，该部门已知悉使用GST指标评估补助申请所带来的潜在问题。当可能损失被估计为最高2.85亿美元时，委员会的结论称，副秘书长和助理秘书长决定不将此事报告给其管理层。

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数据被从报告中删除

根据“Operation Harmonia”报告，副秘书长还下令从提交给时任产业支持和复苏部长马丁·帕库拉以及维多利亚州审计长办公室的报告草案中，删除所有有关可能损失的信息。

2022年，在补助项目审计启动后，副秘书长为时任部长本·卡罗尔准备了一份简报。IBAC称该简报虚假且具有误导性。其中称，马丁·帕库拉已获悉并批准该部门的做法，且据称不存在错误付款。委员会没有就本·卡罗尔作出不利结论，他目前是维多利亚州州长。

调查是在举报人就该部门疑似腐败行为提出举报后启动的。IBAC专员维多利亚·埃利奥特表示，调查结果显示高级官员存在严重失职，并赞扬举报人向委员会反映此事。

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