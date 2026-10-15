加纳最高法院于2026年10月14日驳回了加纳基础设施投资基金前首席执行官所罗门·阿萨莫阿的申请。他要求撤销一项中间裁定，该裁定涉及与未实现的阿克拉空中列车高架铁路项目相关的200万美元付款。据《The Rio Times》报道。

最高法院裁决

阿萨莫阿要求撤销高等法院的裁决，并阻止奥黛丽·科库维-泰法官继续审理该案。他的律师普林斯·阿萨福-阿吉耶称，法官将其当事人称为“损失的直接原因”，超越了职权；此外，法官在未听取辩方意见的情况下改变了保释条件。

由加布里埃尔·普瓦曼主持的五名法官合议庭驳回了撤销法院裁决以及禁止该法官采取进一步行动的申请。此前，8月31日，最高法院的一名法官也拒绝中止诉讼程序。

Sky Train案件中的指控

加纳检方称，2019年，加纳基础设施投资基金在未经董事会批准的情况下，向南非公司Africa Investor Holdings Limited转账200万美元。这笔资金原计划用于购买一家毛里求斯项目公司10股股份，该公司与在阿克拉建设高架铁路的计划有关。

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检方认为，这笔交易本应为该基金获得10%的本地股权，但这一目标并未实现。2025年5月，阿萨莫阿和该基金前董事会主席克里斯托弗·阿梅亚乌-阿库姆菲被提出六项指控，其中包括故意造成财务损失。阿萨莫阿对所有指控均不认罪。

7月2日，高等法院裁定，被告必须就已提交的证据作出答辩。这一裁定并不意味着已认定有罪。规划中的阿克拉空中列车项目包括五条路线、总长度194公里，但始终未能实施。高等法院的案件管理会议定于10月19日举行，之后预计辩方将提交证据。

阿萨莫阿的职业生涯

所罗门·阿萨莫阿从事基础设施融资工作超过20年。他此前担任非洲开发银行负责基础设施、私营部门和区域一体化事务的副行长，还曾担任Africa Finance Corporation副首席执行官和首席投资官。

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