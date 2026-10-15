Sąd Najwyższy Ghany 14 października 2026 roku oddalił wniosek byłego dyrektora generalnego Ghana Infrastructure Investment Fund, Solomona Asamoaha, który domagał się uchylenia postanowienia tymczasowego w sprawie płatności 2 mln dolarów związanej z niezrealizowanym projektem kolei nadziemnej Accra Sky Train. Poinformował o tym The Rio Times.

Orzeczenie Sądu Najwyższego

Asamoah domagał się uchylenia orzeczenia Sądu Najwyższego oraz niedopuszczenia do dalszego rozpoznawania sprawy przez sędzię Audrey Kokuvi-Tey. Jego adwokat, Prince Asafu-Agyei, twierdził, że sędzia przekroczyła swoje uprawnienia, nazywając jego klienta „bezpośrednią przyczyną straty”, a także zmieniła warunki zwolnienia za kaucją bez wysłuchania obrony.

Pięcioosobowy skład pod przewodnictwem Gabriela Pwamanga oddalił wnioski o uchylenie orzeczenia sądu i zakazanie sędzi podejmowania dalszych działań. Wcześniej, 31 sierpnia, pojedynczy sędzia Sądu Najwyższego również odmówił zawieszenia postępowania.

Zarzuty w sprawie Sky Train

Prokuratura Ghany twierdzi, że w 2019 roku z Ghana Infrastructure Investment Fund przelano 2 mln dolarów do południowoafrykańskiej spółki Africa Investor Holdings Limited bez zgody rady dyrektorów. Środki były przeznaczone na zakup 10 akcji maurytyjskiej spółki projektowej związanej z planem budowy kolei nadziemnej w Akrze.

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Według oskarżenia transakcja miała zapewnić funduszowi 10-procentowy udział w lokalnym kapitale, jednak do tego nie doszło. W maju 2025 roku Asamoahowi oraz byłemu przewodniczącemu rady funduszu Christopherowi Ameyawowi-Akumfiemu postawiono sześć zarzutów, w tym umyślnego spowodowania straty finansowej. Asamoah nie przyznał się do winy w żadnym z zarzutów.

2 lipca Sąd Najwyższy orzekł, że oskarżeni muszą odpowiedzieć na przedstawione dowody. Decyzja ta nie oznacza ustalenia winy. Projekt Accra Sky Train, przewidujący pięć tras o łącznej długości 194 km, nigdy nie został zrealizowany. Konferencję dotyczącą zarządzania sprawą w Sądzie Najwyższym zaplanowano na 19 października, po czym obrona ma przedstawić swoje dowody.

Kariera Asamoaha

Solomon Asamoah pracował w dziedzinie finansowania infrastruktury przez ponad 20 lat. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa Afrykańskiego Banku Rozwoju ds. infrastruktury, sektora prywatnego i integracji regionalnej, a także był zastępcą dyrektora generalnego i dyrektorem inwestycyjnym Africa Finance Corporation.

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