Верховный суд Ганы 14 октября 2026 года отклонил ходатайство бывшего генерального директора Ghana Infrastructure Investment Fund Соломона Асамоа, который просил отменить промежуточное решение по делу о выплате 2 млн долларов, связанной с нереализованным проектом надземной железной дороги Accra Sky Train. Об этом сообщает The Rio Times.

Решение Верховного суда

Асамоа просил отменить решение Высокого суда и не допустить дальнейшего рассмотрения дела судьей Одри Кокуви-Тей. Его адвокат Принс Асафо-Агъей заявлял, что судья превысила полномочия, назвав его клиента «прямой причиной ущерба», а также изменила условия залога без заслушивания стороны защиты.

Коллегия из пяти судей под председательством Габриэля Пвамана отказала в удовлетворении ходатайств об отмене судебного решения и запрете судье предпринимать дальнейшие действия. Ранее, 31 августа, отдельный судья Верховного суда также отказался приостановить производство.

Обвинения по делу Sky Train

Прокуратура Ганы утверждает, что в 2019 году из Ghana Infrastructure Investment Fund без одобрения совета директоров перевели 2 млн долларов южноафриканской компании Africa Investor Holdings Limited. Средства предназначались для покупки 10 акций маврикийской проектной компании, связанной с планом строительства надземной железной дороги в Аккре.

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По версии обвинения, сделка должна была обеспечить фонду 10-процентную долю местного капитала, однако этого не произошло. В мае 2025 года Асамоа и бывшему председателю совета фонда Кристоферу Амейяву-Акумфи предъявили шесть обвинений, в том числе в умышленном причинении финансового ущерба. Асамоа не признал вину по всем пунктам обвинения.

2 июля Высокий суд постановил, что обвиняемые должны ответить на представленные доказательства. Это решение не означает установления вины. Проект Accra Sky Train, предусматривавший пять маршрутов общей протяженностью 194 км, так и не был реализован. Конференция по управлению делом в Высоком суде назначена на 19 октября, после чего защита, как ожидается, представит свои доказательства.

Карьера Асамоа

Соломон Асамоа работал в сфере инфраструктурного финансирования более 20 лет. Ранее он занимал должность вице-президента Африканского банка развития по вопросам инфраструктуры, частного сектора и региональной интеграции, а также был заместителем генерального директора и директором по инвестициям Africa Finance Corporation.

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