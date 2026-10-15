Верховний суд Гани відхилив клопотання ексглави фонду Асамоа — The Rio Times

Верховний суд Гани 14 жовтня 2026 року відхилив клопотання колишнього генерального директора Ghana Infrastructure Investment Fund Соломона Асамоа, який просив скасувати проміжне рішення у справі про виплату 2 млн доларів, пов’язану з нереалізованим проєктом надземної залізниці Accra Sky Train. Про це повідомляє The Rio Times.

Рішення Верховного суду

Асамоа просив скасувати рішення Високого суду та не допустити подальшого розгляду справи суддею Одрі Кокуві-Тей. Його адвокат Принс Асафо-Аг'єй заявляв, що суддя перевищила повноваження, назвавши його клієнта «прямою причиною збитків», а також змінила умови застави без заслуховування сторони захисту.

Колегія з п’яти суддів під головуванням Габріеля Пвамана відмовила в задоволенні заяв про скасування судового рішення та заборону подальших дій судді. Раніше, 31 серпня, окремий суддя Верховного суду також відмовився зупинити провадження.

Обвинувачення у справі Sky Train

Прокуратура Гани стверджує, що 2019 року з Ghana Infrastructure Investment Fund без схвалення ради директорів перерахували 2 млн доларів південноафриканській Africa Investor Holdings Limited. Кошти призначалися для придбання 10 акцій маврикійської проєктної компанії, пов’язаної з планом будівництва надземної залізниці в Аккрі.

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За версією обвинувачення, угода мала забезпечити фонду 10-відсоткову частку місцевого капіталу, однак цього не сталося. У травні 2025 року Асамоа та колишньому голові ради фонду Крістоферу Амейяву-Акумфі висунули шість обвинувачень, зокрема в умисному завданні фінансових збитків. Асамоа не визнав вини за всіма пунктами обвинувачення.

2 липня Високий суд постановив, що обвинувачені мають відповісти на надані докази. Це рішення не означає встановлення вини. Проєкт Accra Sky Train, який передбачав п’ять маршрутів загальною довжиною 194 км, так і не реалізували. Конференція з управління справою у Високому суді запланована на 19 жовтня, після чого захист, як очікується, представить свої докази.

Кар’єра Асамоа

Соломон Асамоа працював у сфері інфраструктурного фінансування понад 20 років. Раніше він обіймав посаду віцепрезидента Африканського банку розвитку з питань інфраструктури, приватного сектору та регіональної інтеграції, а також був заступником генерального директора й директором з інвестицій Africa Finance Corporation.

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