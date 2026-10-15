台湾大陆委员会表示，中国国务院台湾事务办公室对VWAY公司实施的制裁，是试图向台湾社会施压并干预民主选举。VWAY属于民主进步党立法委员沈伯洋的父亲沈土城所有，沈伯洋正在竞选台北市长。

据《台北时报》报道，中方禁止VWAY在中国开展业务及与中国境内组织合作。国台办发言人陈斌华表示，中国去年6月已对沈土城的另一家公司Sicuens International实施制裁。据他称，沈土城据称通过VWAY继续与中国公司合作。

香港媒体的报道

香港报纸《大公报》和《文汇报》报道称，在Sicuens International受到制裁后，VWAY继续在中国获利。据其数据，截至3月的约10个月内，VWAY的贸易额约为70万美元。《台北时报》指出，这些媒体属于香港中联办。

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台湾大陆委员会称，这一事件顺序与去年类似：香港媒体首先出现有针对性的报道，随后中国国台办宣布制裁。该机构表示，在选举期间，中国共产党与媒体合作，以影响公众舆论、给特定政治力量和候选人贴标签，并施加经济压力。

沈伯洋的回应

沈伯洋称，这些报道是对2024年说法的重复，而他表示自己已多次作出回应。他说，其家人同厄瓜多尔开展业务，但这被描述为在中国开展业务。这名政治人物还说，中国已对他实施制裁并将其列入通缉名单，而中国当局据称雇用香港居民监视他。

沈伯洋的竞选总部表示，台北市民将选出下一任市长，此类行为不会赢得他们的信任。台湾立法院民进党党团也表示，此次攻击正是针对沈伯洋。

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