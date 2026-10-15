英国威胁禁止厄立特里亚公民入境——《卫报》

英国可能禁止厄立特里亚公民入境，若这个东非国家的当局不同意接收在英国被拒绝提供庇护的人员以及罪犯。内政大臣沙巴娜·马哈茂德表示，据《卫报》报道。

对官员的签证限制

马哈茂德表示，厄立特里亚高级官员和公务员已被取消获得英国签证快速办理的资格。英国政府内政部称，厄立特里亚在今年早些时候突然停止了在遣返其公民问题上的合作。

马哈茂德表示，厄立特里亚有机会接回罪犯和无权留在英国的人员，但拒绝这样做。她警告该国政府，其公民可能被全面禁止进入英国。

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遣返和庇护申请统计数据

过去四年中，英国从2626名申请被拒者中驱逐出境了略多于100名来自厄立特里亚的被拒庇护申请人。这不到4%。截至2026年6月的一年中，近6000名厄立特里亚人经英吉利海峡抵达英国，是所有国籍中人数最多的。

牛津大学移民观察站主任玛德琳·桑普申表示，厄立特里亚人提交了约7000份庇护申请，约占申请总数的8%。约84%的此类申请在初审阶段获批，其他申请中的一部分可能在申诉后获批。与难民合作的组织援引该国的冲突和饥荒，警告英国不要拒绝来自厄立特里亚的申请人。

此前，英国曾威胁对安哥拉、纳米比亚和刚果民主共和国实施签证制裁。安哥拉和纳米比亚随后同意在遣返移民问题上进行合作，而刚果民主共和国在实施签证限制后与伦敦达成协议。马哈茂德还将印度、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、索马里、埃及和加蓬列为可能面临类似措施的国家。

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