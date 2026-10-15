Wielka Brytania może zakazać wjazdu obywatelom Erytrei, jeśli władze tego kraju Afryki Wschodniej nie zgodzą się na przyjmowanie z powrotem osób, którym odmówiono azylu w Zjednoczonym Królestwie, a także przestępców. Poinformowała o tym minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood, jak podaje The Guardian.

Ograniczenia wizowe dla urzędników

Według Mahmood wysokich rangą erytrejskich urzędników i funkcjonariuszy już pozbawiono przyspieszonego dostępu do brytyjskich wiz. Jak podaje brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Erytrea nagle zaprzestała współpracy w sprawie powrotu swoich obywateli na początku tego roku.

Mahmood oświadczyła, że Erytrea miała możliwość przyjąć z powrotem przestępców i osoby, które nie mają prawa przebywać w Wielkiej Brytanii, lecz odmówiła tego. Ostrzegła rząd kraju przed możliwością wprowadzenia całkowitego zakazu wjazdu jego obywateli do Zjednoczonego Królestwa.

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Statystyki powrotów i wniosków o azyl

W ciągu ostatnich czterech lat z Wielkiej Brytanii deportowano niewiele ponad 100 odrzuconych osób ubiegających się o azyl z Erytrei spośród 2626 osób, których wnioski odrzucono. Stanowi to mniej niż 4%. W roku do czerwca 2026 roku przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii przybyło prawie 6 tysięcy Erytrejczyków — najwięcej spośród wszystkich narodowości.

Dyrektorka Migration Observatory przy Uniwersytecie Oksfordzkim Madeleine Sumption poinformowała, że Erytrejczycy złożyli około 7 tysięcy wniosków o azyl, czyli około 8% ich łącznej liczby. Około 84% takich wniosków jest zatwierdzanych na etapie pierwszego rozpatrzenia, a część pozostałych może zostać uwzględniona po odwołaniu. Organizacje pracujące z uchodźcami ostrzegły Wielką Brytanię przed odrzucaniem wnioskodawców z Erytrei, powołując się na konflikty i głód w tym kraju.

Wcześniej Wielka Brytania groziła sankcjami wizowymi Angoli, Namibii i Demokratycznej Republice Konga. Angola i Namibia później zgodziły się współpracować w sprawie powrotu migrantów, a Demokratyczna Republika Konga osiągnęła porozumienie z Londynem po wprowadzeniu ograniczeń wizowych. Mahmood wymieniła również Indie, Pakistan, Nigerię, Bangladesz, Somalię, Egipt i Gabon wśród krajów, które mogą spotkać się z podobnymi środkami.

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