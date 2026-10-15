Великобритания может запретить въезд гражданам Эритреи, если власти этой восточноафриканской страны не согласятся принимать обратно лиц, которым отказали в предоставлении убежища в Соединенном Королевстве, а также преступников. Об этом заявила министр внутренних дел Шабана Махмуд, сообщает The Guardian.

Визовые ограничения для чиновников

По словам Махмуд, эритрейских высокопоставленных должностных лиц и чиновников уже лишили ускоренного доступа к британским визам. По данным Министерства внутренних дел Великобритании, Эритрея внезапно прекратила сотрудничество по вопросу возвращения своих граждан ранее в этом году.

Махмуд заявила, что Эритрея имела возможность принять обратно преступников и людей, не имеющих права находиться в Великобритании, но отказалась это сделать. Она предупредила правительство страны о возможном полном запрете на въезд ее граждан в Соединенное Королевство.

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Статистика возвращений и заявлений о предоставлении убежища

За последние четыре года из Великобритании депортировали чуть более 100 получивших отказ соискателей убежища из Эритреи из 2626 человек, чьи заявления были отклонены. Это составляет менее 4%. За год до июня 2026 года через Ла-Манш в Британию прибыли почти 6 тысяч эритрейцев — это наибольшее число среди всех национальностей.

Директор Migration Observatory при Оксфордском университете Мадлен Сампшн сообщила, что эритрейцы подали около 7 тысяч заявлений о предоставлении убежища, или около 8% от их общего количества. Около 84% таких заявлений одобряют при первоначальном рассмотрении, а часть остальных может быть удовлетворена после обжалования. Организации, работающие с беженцами, предостерегли Великобританию от отказа заявителям из Эритреи, ссылаясь на конфликты и голод в стране.

Ранее Британия угрожала визовыми санкциями Анголе, Намибии и Демократической Республике Конго. Ангола и Намибия впоследствии согласились сотрудничать по вопросу возвращения мигрантов, а Демократическая Республика Конго достигла соглашения с Лондоном после введения визовых ограничений. Махмуд также назвала Индию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Сомали, Египет и Габон среди стран, которые могут столкнуться с подобными мерами.

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