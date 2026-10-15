特朗普称加拿大将成为美国第51个州——Interia

美国总统唐纳德·特朗普在亚利桑那州布尔黑德城的一场集会上表示，加拿大最终将成为美国第51个州。正如Interia报道，他重复了此前有关这个邻国可能并入美国的言论。

特朗普在亚利桑那州的声明

特朗普表示，在他看来，加拿大对待美国的方式不好，但华盛顿将不再接受这种情况。他还声称，美国不需要加拿大，而加拿大需要美国。

总统补充说，他看不出华盛顿有什么理由要花费数十亿美元支持一个据他所说并非美国一部分的国家。他还说，加拿大将有点像格陵兰岛，他此前曾谈到格陵兰岛可能并入美国。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特朗普称，第51个州的地位将使美国更加富裕，而美国的“盘子”正在不断扩大。

有关关税的声明及加拿大的回应

同一天，美国驻加拿大大使皮特·胡克斯特拉表示，一些加拿大政界人士与关税有关的行动可能被视为对11月美国国会选举的政治干预。他尤其提到加拿大工业部长梅拉妮·若利的评论，即加拿大的报复性关税针对的是特定的美国州。

安大略省省长道格·福特此前下令在安大略湖的加拿大湖岸设立一块写有“安大略。现在和永远”的标牌。加拿大不列颠哥伦比亚省省长戴维·伊比表示，该省与美国接壤的边境口岸将出现带有“绝不成为第51个州”口号的标志。

关注我们在