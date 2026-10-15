Президент США Дональд Трамп во время митинга в Буллхед-Сити, штат Аризона, заявил, что Канада в конечном итоге станет 51-м штатом Соединенных Штатов. Как сообщает Interia, он повторил свои прежние высказывания о возможном присоединении соседней страны.

Заявление Трампа в Аризоне

Трамп заявил, что, по его мнению, Канада плохо относится к США, однако Вашингтон больше не будет с этим соглашаться. Он также утверждал, что Соединенные Штаты не нуждаются в Канаде, тогда как Канада нуждается в США.

Президент добавил, что не видит причин, по которым Вашингтон должен тратить миллиарды долларов на поддержку страны, которая, по его словам, не является частью США. Также он сказал, что Канада будет чем-то вроде Гренландии, о возможном присоединении которой к США он высказывался ранее.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Трампа, статус 51-го штата обогатит США, а их «тарелка» постоянно увеличивается.

Заявления о пошлинах и реакция Канады

В тот же день посол США в Канаде Пит Хукстра предположил, что действия отдельных канадских политиков, связанные с пошлинами, могут быть расценены как политическое вмешательство в ноябрьские выборы в Конгресс США. Он сослался, в частности, на комментарии министра промышленности Канады Мелани Жоли о том, что канадские ответные пошлины направлены на конкретные американские штаты.

Премьер провинции Онтарио Даг Форд ранее распорядился установить на канадском берегу озера Онтарио табличку с надписью «Онтарио. Сейчас и всегда». Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби заявлял, что на пограничных переходах с США в провинции появятся знаки с лозунгом «Никогда не 51-й штат».

Читай нас в