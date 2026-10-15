Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu w Bullhead City w Arizonie oświadczył, że Kanada ostatecznie stanie się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Jak podaje Interia, powtórzył swoje wcześniejsze wypowiedzi na temat możliwego przyłączenia sąsiedniego kraju.

Wypowiedź Trumpa w Arizonie

Trump stwierdził, że jego zdaniem Kanada źle traktuje USA, jednak Waszyngton nie będzie już się na to zgadzał. Twierdził także, że Stany Zjednoczone nie potrzebują Kanady, podczas gdy Kanada potrzebuje USA.

Prezydent dodał, że nie widzi powodów, dla których Waszyngton miałby wydawać miliardy dolarów na wspieranie kraju, który, jak powiedział, nie jest częścią USA. Powiedział również, że Kanada będzie czymś w rodzaju Grenlandii, o możliwym przyłączeniu której do USA wypowiadał się wcześniej.

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Według Trumpa status 51. stanu wzbogaci USA, a ich „talerz” stale się powiększa.

Wypowiedzi o cłach i reakcja Kanady

Tego samego dnia ambasador USA w Kanadzie Pete Hoekstra zasugerował, że działania niektórych kanadyjskich polityków związane z cłami mogą zostać uznane za polityczną ingerencję w listopadowe wybory do Kongresu USA. Powołał się w szczególności na komentarze kanadyjskiej minister przemysłu Mélanie Joly, że kanadyjskie cła odwetowe są wymierzone w konkretne amerykańskie stany.

Premier Ontario Doug Ford wcześniej polecił ustawić na kanadyjskim brzegu jeziora Ontario tablicę z napisem „Ontario. Teraz i zawsze”. Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby oświadczył, że na przejściach granicznych z USA w prowincji pojawią się znaki z hasłem „Nigdy 51. stan”.

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