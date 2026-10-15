Tajwańska Rada ds. Chin Kontynentalnych oświadczyła, że sankcje nałożone przez chińskie Biuro ds. Tajwanu na firmę VWAY są próbą wywierania presji na tajwańskie społeczeństwo i ingerencji w demokratyczne wybory. VWAY należy do Shen Tu-chena, ojca ustawodawcy Demokratycznej Partii Postępowej Pumy Shena, który kandyduje na stanowisko burmistrza Tajpej.

Jak podaje Taipei Times, strona chińska zakazała VWAY prowadzenia działalności i współpracy z organizacjami w Chinach. Rzecznik Biura ds. Tajwanu Chen Binhua powiedział, że Chiny już w czerwcu ubiegłego roku nałożyły sankcje na inną firmę Shen Tu-chena — Sicuens International. Według niego Shen Tu-chen miał rzekomo nadal współpracować z chińskimi firmami za pośrednictwem VWAY.

Doniesienia hongkońskich publikacji

Hongkońskie gazety Ta Kung Pao i Wen Wei Po podały, że VWAY po sankcjach wobec Sicuens International nadal osiągała zyski w Chinach. Według ich danych wartość obrotów handlowych VWAY przez około 10 miesięcy do marca wyniosła około 700 tys. dolarów amerykańskich. Taipei Times zaznacza, że publikacje te należą do Biura Łącznikowego w Hongkongu.

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Tajwańska rada określiła sekwencję wydarzeń jako podobną do ubiegłorocznej: najpierw w hongkońskich mediach pojawiają się ukierunkowane publikacje, a następnie chińskie Biuro ds. Tajwanu ogłasza sankcje. Urząd oświadczył, że podczas wyborów Komunistyczna Partia Chin współpracuje z mediami, aby wpływać na opinię publiczną, oznaczać poszczególne siły polityczne i kandydatów oraz wywierać presję gospodarczą.

Reakcja Pumy Shena

Puma Shen nazwał te publikacje powtórzeniem twierdzeń z 2024 roku, na które, jak powiedział, wielokrotnie odpowiadał. Oświadczył, że jego rodzina prowadzi interesy z Ekwadorem, lecz jest to przedstawiane jako działalność w Chinach. Polityk powiedział także, że Chiny już nałożyły na niego sankcje i umieściły go na liście poszukiwanych, a chińskie władze miały rzekomo zatrudniać mieszkańców Hongkongu do śledzenia go.

Sztab wyborczy Shena oświadczył, że mieszkańcy Tajpej wybiorą następnego burmistrza i że takie działania nie zdobędą ich zaufania. Frakcja Demokratycznej Partii Postępowej w parlamencie Tajwanu również oświadczyła, że atak jest wymierzony właśnie w Shena.

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