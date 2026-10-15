Совет Тайваня по делам материкового Китая заявил, что санкции, введенные китайским Управлением по делам Тайваня против компании VWAY, являются попыткой оказать давление на тайваньское общество и вмешаться в демократические выборы. VWAY принадлежит Шэнь Ту-чэню — отцу законодателя от Демократической прогрессивной партии Пумы Шэня, который баллотируется на должность мэра Тайбэя.

Как сообщает Taipei Times, китайская сторона запретила VWAY вести бизнес и сотрудничать с организациями в Китае. Представитель Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что Китай уже в июне прошлого года ввел санкции против другой компании Шэнь Ту-чэня — Sicuens International. По его словам, Шэнь Ту-чэнь якобы продолжил работать с китайскими компаниями через VWAY.

Сообщения гонконгских изданий

Гонконгские газеты Ta Kung Pao и Wen Wei Po сообщили, что VWAY после санкций против Sicuens International продолжала получать прибыль в Китае. По их данным, объем торговли VWAY примерно за 10 месяцев до марта составил около 700 тысяч долларов США. Taipei Times отмечает, что эти издания принадлежат Офису связи в Гонконге.

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Тайваньский совет назвал последовательность событий похожей на прошлогоднюю: сначала в гонконгских СМИ появляются целевые публикации, а затем китайское Управление по делам Тайваня объявляет о санкциях. Ведомство заявило, что во время выборов Коммунистическая партия Китая сотрудничает со СМИ для влияния на общественное мнение, маркировки отдельных политических сил и кандидатов, а также экономического давления.

Реакция Пумы Шэня

Пума Шэнь назвал эти публикации повторением утверждений 2024 года, на которые он, по его словам, неоднократно отвечал. Он заявил, что его семья ведет бизнес с Эквадором, однако это преподносится как работа в Китае. Политик также сказал, что Китай уже ввел против него санкции и внес его в список разыскиваемых, а китайские власти якобы нанимали жителей Гонконга для слежки за ним.

Избирательный штаб Шэня заявил, что жители Тайбэя будут выбирать следующего мэра и такие действия не завоюют их доверия. Фракция Демократической прогрессивной партии в парламенте Тайваня также заявила, что атака направлена именно против Шэня.

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