Адвокаты: агент ICE не представился перед стрельбой — The Guardian

Адвокаты Оскара Белгала, которого ранили во время инцидента с агентами ICE в Нью-Йорке, США, заявили, что один из агентов не представился перед тем, как разбить окно его автомобиля и открыть огонь. Как сообщает The Guardian, соответствующее ходатайство об освобождении Белгала организация Legal Aid Society подала в федеральный суд в Бруклине.

По версии защиты, Белгал забрал сына из школы и остановился у пожарного гидранта, ища место для парковки. Тогда к машине подбежал вооруженный мужчина в маске, за которым шли другие вооруженные мужчины в масках. Адвокаты утверждают, что они не показали документы и не объяснили водителю, кем являются.

Версии адвокатов и DHS

В судебном документе адвокаты заявили, что первый мужчина разбил окно со стороны водителя стволом пистолета и начал стрелять в салон, где на заднем сиденье находился сын Белгала. Одна из пуль попала мужчине в шею. По словам защиты, Белгал узнал, что это были агенты ICE, только после того, как пришел в себя в больнице.

Версия адвокатов противоречит заявлениям Министерства внутренней безопасности США. Представители ведомства ранее утверждали, что агенты открыли огонь после того, как Белгал въехал автомобилем в две правительственные машины и начал двигаться в сторону других офицеров. В DHS заявили, что расследование продолжается, и не прокомментировали утверждения адвокатов.

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Что видно на видео

Опубликованные полицией Нью-Йорка записи камер наблюдения зафиксировали часть инцидента, но не дают окончательного ответа относительно обстоятельств стрельбы. На видео мужчина в свитшоте и красной кепке подбегает к автомобилю с пистолетом, а затем дважды бьет стволом оружия по окну водителя, после чего стекло разбивается. Другой офицер подходит к автомобилю и достает оружие.

После этого Белгал выехал на улицу, а дальнейшие события не попали в поле зрения камеры. Вскоре его поврежденный автомобиль остановился у бетонного барьера: на лобовом и заднем стеклах были пулевые отверстия. На видео очевидцев и записях нательных камер видно, как агенты ICE оказали Белгалу помощь из-за ранения шеи, а полиция Нью-Йорка доставила его в больницу.

Адвокаты сообщили, что Белгал содержится под стражей в Metropolitan Detention Center в Бруклине и до сих пор не перенес операцию по извлечению пули из шеи. По их словам, он потерял чувствительность левой стороны лица и имеет нарушения слуха.

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