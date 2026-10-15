Высокий суд Кении оставил в силе обвинительный приговор и 12-летний срок заключения бывшему губернатору округа Киамбу Фердинанду Вайтиту по делу о коррупции, связанному с контрактом на 588 млн кенийских шиллингов. Судья Роуз Оуго также отменила оправдательный приговор его жене Сьюзен Вангари и двум другим обвиняемым по обвинениям в отмывании денег.

Как сообщает Nation Kenya, суд отклонил апелляции Вайтиту, Чарльза Чеге и Луки Мвахеи по делу о нарушениях при закупке дорожных работ в округе Киамбу. Также оставлен в силе 10-летний запрет для осужденных занимать государственные должности.

Контракт на дорожные работы

Суд признал доказанным, что осужденные были причастны к мошенническому присуждению многомиллионного контракта на дорожные работы. Вайтиту признали виновным в получении 25 млн шиллингов от компании Enterprise Testimony Limited, которая получила от властей округа Киамбу контракт стоимостью 588 млн шиллингов.

Судья Оуго постановила, что штрафы и сроки заключения, назначенные Антикоррупционным судом Милимани, были законными. Она отметила, что закон предусматривает обязательные дополнительные штрафы, рассчитываемые с учетом финансовой выгоды от правонарушения или причиненного им ущерба.

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Обвинения в отмывании денег

Высокий суд удовлетворил встречную апелляцию государства относительно оправдания Вангари, Чеге и Мвахеи по обвинениям в отмывании денег. Суд отменил оправдательные решения, признал их виновными и направил в Антикоррупционный суд главного магистрата Милимани для процедуры по смягчающим обстоятельствам и назначения наказания.

Вангари приказано взять под стражу и доставить в женскую тюрьму Ланг'ата, а Чеге и Мвахея должны вернуться в тюрьму для продолжения отбывания наказания. Суд также постановил, что наказания по эпизодам отмывания денег должны отбываться одновременно с уже назначенными наказаниями по антикоррупционному законодательству.

В феврале 2026 года Вайтиту временно освободили после пересмотра условий освобождения, поскольку ранее он несколько месяцев находился под стражей из-за невозможности предоставить банковскую гарантию на сумму штрафа. 14 февраля 2025 года его приговорили к 12 годам заключения с альтернативой в виде штрафа в размере 53 млн шиллингов.

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