Wysoki Sąd Kenii utrzymał w mocy wyrok skazujący i karę 12 lat więzienia dla byłego gubernatora hrabstwa Kiambu Ferdinanda Waititu w sprawie korupcyjnej związanej z kontraktem o wartości 588 mln szylingów kenijskich. Sędzia Rose Ougo uchyliła również uniewinnienie jego żony Susan Wangari oraz dwojga współoskarżonych od zarzutów prania pieniędzy.

Jak podaje Nation Kenya, sąd oddalił apelacje Waititu, Charlesa Chege i Luki Mwahei w sprawie nieprawidłowości przy zamówieniu robót drogowych w hrabstwie Kiambu. Utrzymano także w mocy 10-letni zakaz sprawowania przez skazanych funkcji publicznych.

Kontrakt na roboty drogowe

Sąd uznał za udowodnione, że skazani byli zaangażowani w oszukańcze przyznanie wielomilionowego kontraktu na roboty drogowe. Waititu uznano za winnego otrzymania 25 mln szylingów od spółki Enterprise Testimony Limited, która otrzymała od władz hrabstwa Kiambu kontrakt o wartości 588 mln szylingów.

Sędzia Ougo orzekła, że grzywny i kary więzienia wymierzone przez Sąd Antykorupcyjny w Milimani były zgodne z prawem. Zaznaczyła, że prawo przewiduje obowiązkowe dodatkowe grzywny obliczane z uwzględnieniem korzyści finansowej z przestępstwa lub spowodowanych nim strat.

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Zarzuty prania pieniędzy

Wysoki Sąd uwzględnił wzajemną apelację państwa dotyczącą uniewinnienia Wangari, Chege i Mwahei od zarzutów prania pieniędzy. Sąd uchylił wyroki uniewinniające, uznał ich za winnych i skierował sprawę do Sądu Antykorupcyjnego Głównego Magistratu w Milimani w celu postępowania dotyczącego okoliczności łagodzących i wymierzenia kary.

Nakazano osadzić Wangari i przewieźć ją do żeńskiego więzienia Lang'ata, natomiast Chege i Mwahea mają wrócić do więzienia, aby kontynuować odbywanie kar. Sąd orzekł również, że kary za czyny związane z praniem pieniędzy mają być odbywane jednocześnie z już wymierzonymi karami na podstawie przepisów antykorupcyjnych.

W lutym 2026 roku Waititu został tymczasowo zwolniony po zmianie warunków zwolnienia, ponieważ wcześniej przez kilka miesięcy przebywał w areszcie z powodu niemożności przedstawienia gwarancji bankowej na kwotę grzywny. 14 lutego 2025 roku został skazany na 12 lat więzienia, z możliwością zastąpienia kary grzywną w wysokości 53 mln szylingów.

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