肯尼亚高等法院维持了对前基安布县州长费迪南德·怀蒂图的定罪及12年监禁判决。该腐败案件涉及一份价值5.88亿肯尼亚先令的合同。法官罗斯·奥戈还撤销了对其妻子苏珊·万加里及另外两名共同被告所涉洗钱指控的无罪判决。

据Nation Kenya报道，法院驳回了怀蒂图、查尔斯·切格和卢卡·姆瓦希亚就基安布县道路工程采购违规案提出的上诉。对被定罪者10年内不得担任公职的禁令也得到维持。

道路工程合同

法院认定，有充分证据证明被定罪者参与了以欺诈方式授予一份数百万先令道路工程合同的行为。怀蒂图被认定犯有收受Enterprise Testimony Limited公司2500万先令的罪行，该公司从基安布县政府获得了一份价值5.88亿先令的合同。

奥戈法官裁定，米利马尼反腐败法院判处的罚款和监禁刑均合法。她指出，法律规定必须追加罚款，罚款依据犯罪所得的经济利益或其造成的损失计算。

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洗钱指控

高等法院支持了国家针对万加里、切格和姆瓦希亚在洗钱指控中被判无罪提出的交叉上诉。法院撤销无罪裁定，认定三人有罪，并将案件发回米利马尼首席地方法官反腐败法院，以进行有关从轻情节和量刑的程序。

万加里被命令拘押并送往朗阿塔女子监狱；切格和姆瓦希亚则必须返回监狱继续服刑。法院还裁定，洗钱罪名的刑罚应与此前依据反腐败法律已判处的刑罚同时执行。

2026年2月，怀蒂图在获释条件经重新审议后被暂时释放，此前他因无法就罚款金额提供银行担保而被羁押数月。2025年2月14日，他被判处12年监禁，或可选择缴纳5300万先令罚款。

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