Израильские тюремные охранники стреляли в палестинских заключенных снарядами, которые правозащитники считают предположительно резиновыми или пластиковыми. В одном случае заключенному хирургически удалили яичко, в другом — провели операцию из-за перелома голени. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на израильскую газету Haaretz, медицинские документы и свидетельства.

21 задокументированный случай

Организации Physicians for Human Rights Israel и Public Committee Against Torture in Israel сообщили, что зафиксировали 21 случай стрельбы в пяти израильских тюрьмах с октября 2023 года. По их данным, большинство таких эпизодов произошло в конце 2025 года и в первой половине 2026 года. Свидетельства указывают, что выстрелы нередко производились с близкого расстояния и без предшествующих беспорядков.

Самый тяжелый случай, по данным Haaretz, произошел в июне в тюрьме Кециот на юге Израиля. Медицинские записи больницы «Сорока» подтвердили полное разрушение яичка заключенного, из-за чего его пришлось удалить. Мужчина рассказал своему адвокату, что за неделю до этого охранники били его ногами в пах во время личного досмотра, а доступ к врачу он получил только через два дня.

Операции и заявления сторон

По свидетельству заключенного, позднее бойцы подразделения «Масада» Израильской тюремной службы стреляли в его камеру, попав в уже травмированное яичко и область за правым коленом. Он также заявил, что охранники тащили его около 50 метров, когда он сильно истекал кровью, прежде чем оказать медицинскую помощь и перевести его в больницу.

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В июле еще одному заключенному в Кециоте провели операцию из-за перелома левой голени после попадания резиновой пули, говорится в тюремных медицинских записях. Бывший заключенный также сообщил Haaretz, что в апреле в него стреляли с близкого расстояния и не оказывали надлежащей медицинской помощи в течение 15 дней. Операцию ему сделали только после освобождения.

Позиция тюремной службы

В августе правозащитные организации призвали власти Израиля прекратить использование таких боеприпасов против заключенных, особенно с близкого расстояния и в замкнутых помещениях. Израильская тюремная служба отвергла требование о полном запрете, заявив, что применение менее летального оружия определяется оперативной необходимостью и оценкой угроз.

Адвокат Public Committee Against Torture in Israel Мейрав Бен Зеев заявила, что заключенные опасаются сообщать о жестоком обращении из-за риска мести. По ее словам, жалобы, поданные в последние годы, не привели к уголовным преследованиям.

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