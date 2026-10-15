Izraelscy strażnicy więzienni strzelali do palestyńskich więźniów pociskami, które obrońcy praw człowieka uważają prawdopodobnie za gumowe lub plastikowe. W jednym przypadku więźniowi chirurgicznie usunięto jądro, w innym przeprowadzono operację z powodu złamania podudzia. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelską gazetę Haaretz, dokumentację medyczną i zeznania.

21 udokumentowanych przypadków

Organizacje Physicians for Human Rights Israel oraz Public Committee Against Torture in Israel poinformowały, że od października 2023 roku udokumentowały 21 przypadków strzelania w pięciu izraelskich więzieniach. Według nich większość takich zdarzeń miała miejsce pod koniec 2025 roku i w pierwszej połowie 2026 roku. Zeznania wskazują, że strzały często oddawano z bliskiej odległości i bez wcześniejszych zamieszek.

Najcięższy przypadek, według Haaretz, wydarzył się w czerwcu w więzieniu Kecijot na południu Izraela. Dokumentacja medyczna szpitala Soroka potwierdziła całkowite zniszczenie jądra więźnia, które musiało zostać usunięte. Mężczyzna powiedział swojemu prawnikowi, że tydzień wcześniej strażnicy kopali go w krocze podczas rewizji osobistej, a dostęp do lekarza otrzymał dopiero po dwóch dniach.

Operacje i stanowiska stron

Według zeznań więźnia, funkcjonariusze jednostki Masada Izraelskiej Służby Więziennej później strzelali do jego celi, trafiając w już uszkodzone jądro oraz w obszar za prawym kolanem. Oświadczył on również, że strażnicy ciągnęli go przez około 50 metrów, gdy silnie krwawił, przed udzieleniem mu pomocy medycznej i przewiezieniem do szpitala.

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W lipcu innemu więźniowi w Kecijot przeprowadzono operację z powodu złamania lewego podudzia po trafieniu gumową kulą, wynika z więziennej dokumentacji medycznej. Były więzień przekazał również Haaretz, że w kwietniu strzelano do niego z bliskiej odległości i przez 15 dni nie otrzymywał odpowiedniej pomocy medycznej. Operację przeszedł dopiero po zwolnieniu.

Stanowisko służby więziennej

W sierpniu organizacje praw człowieka wezwały władze Izraela do zaprzestania używania takiej amunicji przeciwko więźniom, zwłaszcza z bliskiej odległości i w zamkniętych pomieszczeniach. Izraelska Służba Więzienna odrzuciła żądanie całkowitego zakazu, oświadczając, że użycie broni o ograniczonej śmiertelności jest uzależnione od konieczności operacyjnej i oceny zagrożeń.

Prawniczka Public Committee Against Torture in Israel, Meirav Ben Zeev, powiedziała, że więźniowie obawiają się zgłaszać złe traktowanie z powodu ryzyka odwetu. Według niej skargi składane w ostatnich latach nie doprowadziły do wszczęcia postępowań karnych.

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