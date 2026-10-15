以色列监狱看守向巴勒斯坦囚犯发射了人权组织认为可能是橡胶或塑料的弹丸。一名囚犯的睾丸被手术切除，另一名囚犯则因小腿骨折接受手术。阿纳多卢通讯社援引以色列《国土报》、医疗文件和证词报道称。

21起有记录的事件

以色列人权医师组织和以色列反酷刑公共委员会表示，自2023年10月以来，他们已记录到以色列五所监狱内发生的21起枪击事件。据其称，这类事件大多数发生在2025年末和2026年上半年。证词显示，开枪往往是在近距离且此前未发生骚乱的情况下进行的。

据《国土报》报道，最严重的一起事件发生在6月，地点是以色列南部的凯齐奥特监狱。索罗卡医院的医疗记录证实，一名囚犯的睾丸完全毁损，因此不得不切除。该男子告诉其律师，一周前，看守在搜身时用脚踢踹其腹股沟，而他两天后才获得就医机会。

手术和各方声明

根据该囚犯的证词，以色列监狱管理局马萨达部队的人员随后向其牢房开枪，击中了已经受伤的睾丸和右膝后方区域。他还称，在获得医疗救治并被转送医院前，看守在他大量出血时将他拖行了约50米。

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监狱医疗记录显示，7月，凯齐奥特另一名囚犯被橡胶子弹击中后，因左小腿骨折接受了手术。一名前囚犯还向《国土报》表示，4月他曾遭近距离射击，并在15天内未得到适当的医疗救治。他直到获释后才接受手术。

监狱管理局的立场

8月，人权组织呼吁以色列当局停止对囚犯使用这类弹药，尤其是在近距离和封闭空间内。以色列监狱管理局拒绝了全面禁止的要求，称使用低致命性武器取决于行动必要性和威胁评估。

以色列反酷刑公共委员会律师梅拉夫·本·泽耶夫表示，囚犯因担心遭到报复而害怕举报虐待行为。她称，近年来提交的投诉未导致刑事起诉。

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