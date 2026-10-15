Всемирная медицинская ассоциация на 77-й ежегодной генеральной ассамблее в Роттердаме, Нидерланды, без возражений подтвердила резолюцию в поддержку участия Тайваня во всех программах и механизмах Всемирной организации здравоохранения, связанных с Международными медико-санитарными правилами. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на Тайваньскую медицинскую ассоциацию.

Резолюция ассоциации

Генеральная ассамблея рассмотрела документ, который Совет Всемирной медицинской ассоциации принял в апреле в Белграде. Тогда же организация направила открытое письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу с призывом обеспечить содержательное участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения.

В письме ассоциация заявила, что дальнейшее исключение Тайваня является контрпродуктивным и потенциально опасным для будущей глобальной безопасности в сфере здравоохранения. ВМА также отметила, что Тайвань располагает значительным опытом и материальными ресурсами, полезными для международного сообщества.

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Срок действия решения

Согласно правилам ВМА, повторно подтвержденная резолюция не может быть представлена на пересмотр в течение следующих пяти лет. Тайваньская медицинская ассоциация заявила, что формальное подтверждение документа свидетельствует о поддержке участия Тайваня в глобальной системе здравоохранения и позволяет резолюции оставаться в силе в последующие годы.

На ассамблее Тайваньскую медицинскую ассоциацию представлял ее генеральный секретарь Чан Пи-чэн. Перед встречей он координировал работу с Министерством иностранных дел Тайваня и представительствами страны в государствах-единомышленниках, а также общался с делегатами из Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона. Тайваньская медицинская ассоциация заявила, что продолжит развивать контакты с международными медицинскими организациями и отстаивать содержательное участие Тайваня в ВОЗ, Всемирной ассамблее здравоохранения и механизмах, связанных с Международными медико-санитарными правилами.

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