Światowe Stowarzyszenie Medyczne podczas 77. dorocznego Zgromadzenia Ogólnego w Rotterdamie w Niderlandach bez sprzeciwu potwierdziło rezolucję popierającą udział Tajwanu we wszystkich programach i mechanizmach Światowej Organizacji Zdrowia związanych z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na Tajwańskie Stowarzyszenie Medyczne.

Rezolucja stowarzyszenia

Zgromadzenie Ogólne rozpatrzyło dokument, który Rada Światowego Stowarzyszenia Medycznego przyjęła w kwietniu w Belgradzie. Wówczas organizacja wysłała również list otwarty do dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, wzywając do zapewnienia znaczącego udziału Tajwanu w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.

W liście stowarzyszenie oświadczyło, że dalsze wykluczanie Tajwanu jest kontrproduktywne i potencjalnie niebezpieczne dla przyszłego globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. WMA zaznaczyło również, że Tajwan ma znaczne doświadczenie i zasoby materialne użyteczne dla społeczności międzynarodowej.

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Obowiązywanie decyzji

Zgodnie z zasadami WMA ponownie potwierdzona rezolucja nie może zostać przedstawiona do ponownego rozpatrzenia przez następne pięć lat. Tajwańskie Stowarzyszenie Medyczne oświadczyło, że formalne potwierdzenie dokumentu świadczy o poparciu dla udziału Tajwanu w globalnym systemie ochrony zdrowia i pozwala rezolucji pozostać w mocy w kolejnych latach.

Na zgromadzeniu Tajwańskie Stowarzyszenie Medyczne reprezentował jego sekretarz generalny Chang Pi-chen. Przed spotkaniem koordynował on działania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Tajwanu oraz przedstawicielstwami kraju w państwach o podobnych poglądach, a także rozmawiał z delegatami z Europy, Stanów Zjednoczonych i regionu Azji i Pacyfiku. Tajwańskie Stowarzyszenie Medyczne oświadczyło, że będzie nadal rozwijać kontakty z międzynarodowymi organizacjami medycznymi i zabiegać o znaczący udział Tajwanu w WHO, Światowym Zgromadzeniu Zdrowia oraz mechanizmach związanych z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi.

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