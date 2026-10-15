世界医学会在荷兰鹿特丹举行的第77届年度大会上，在无异议的情况下重申了一项决议，支持台湾参与世界卫生组织所有与《国际卫生条例》相关的项目和机制。《台北时报》报道称，消息援引台湾医学会。

协会决议

大会审议了世界医学会理事会于4月在贝尔格莱德通过的一份文件。当时，该组织还向世卫组织总干事谭德塞发出公开信，呼吁确保台湾有意义地参与世界卫生大会。

协会在信中表示，继续排除台湾是适得其反的，并可能对未来全球卫生安全构成危险。世界医学会还指出，台湾拥有对国际社会有益的大量经验和物质资源。

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决定的有效期

根据世界医学会的规则，获得再次确认的决议在接下来的五年内不得提交审议。台湾医学会表示，正式确认该文件表明支持台湾参与全球卫生体系，并使该决议能够在未来几年继续有效。

台湾医学会由其秘书长张丕正代表出席大会。在会议前，他与台湾外交部及该国驻理念相近国家的代表处协调工作，并与来自欧洲、美国和亚太地区的代表沟通。台湾医学会表示，将继续发展与国际医学组织的联系，并倡导台湾有意义地参与世卫组织、世界卫生大会以及与《国际卫生条例》相关的机制。

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