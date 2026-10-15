Prawnicy: agent ICE nie przedstawił się przed strzelaniną — The Guardian

Prawnicy Oscara Belgala, który został ranny podczas incydentu z udziałem agentów ICE w Nowym Jorku w USA, oświadczyli, że jeden z agentów nie przedstawił się, zanim rozbił szybę jego samochodu i otworzył ogień. Jak podaje The Guardian, Legal Aid Society złożyło odpowiedni wniosek o zwolnienie Belgala do sądu federalnego na Brooklynie.

Według wersji obrony Belgal odebrał syna ze szkoły i zatrzymał się przy hydrancie przeciwpożarowym, szukając miejsca do parkowania. Wówczas do samochodu podbiegł uzbrojony mężczyzna w masce, za którym szli inni uzbrojeni mężczyźni w maskach. Prawnicy twierdzą, że nie okazali oni dokumentów ani nie wyjaśnili kierowcy, kim są.

Wersje prawników i DHS

W piśmie sądowym prawnicy oświadczyli, że pierwszy mężczyzna rozbił szybę po stronie kierowcy lufą pistoletu i zaczął strzelać do wnętrza samochodu, gdzie na tylnym siedzeniu znajdował się syn Belgala. Jedna z kul trafiła mężczyznę w szyję. Według obrony Belgal dowiedział się, że byli to agenci ICE, dopiero po odzyskaniu przytomności w szpitalu.

Wersja prawników jest sprzeczna z oświadczeniami Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Przedstawiciele resortu wcześniej twierdzili, że agenci otworzyli ogień po tym, jak Belgal wjechał samochodem w dwa pojazdy rządowe i zaczął poruszać się w kierunku innych funkcjonariuszy. DHS oświadczył, że śledztwo trwa, i nie skomentował twierdzeń prawników.

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Co widać na nagraniu

Opublikowane przez nowojorską policję nagrania z kamer monitoringu zarejestrowały część incydentu, ale nie dają ostatecznej odpowiedzi co do okoliczności strzelaniny. Na nagraniu mężczyzna w bluzie i czerwonej czapce podbiega do samochodu z pistoletem, a następnie dwukrotnie uderza lufą broni w szybę kierowcy, po czym szkło się rozbija. Inny funkcjonariusz podchodzi do auta i wyciąga broń.

Belgal następnie wyjechał na ulicę, a dalsze wydarzenia nie znalazły się w polu widzenia kamery. Wkrótce jego uszkodzony samochód zatrzymał się przy betonowej barierze: w przedniej i tylnej szybie były otwory po kulach. Na nagraniach świadków i zapisach z kamer nasobnych widać, jak agenci ICE udzielają Belgalowi pomocy z powodu rany szyi, a nowojorska policja przewozi go do szpitala.

Prawnicy poinformowali, że Belgal przebywa w areszcie w Metropolitan Detention Center na Brooklynie i wciąż nie przeszedł operacji usunięcia kuli z szyi. Według nich stracił czucie po lewej stronie twarzy i ma zaburzenia słuchu.

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