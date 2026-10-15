Адвокати: агент ICE не представився перед стріляниною — The Guardian

Адвокати Оскара Белґала, якого поранили під час інциденту з агентами ICE у Нью-Йорку, США, заявили, що один з агентів не назвав себе перед тим, як розбити вікно його автомобіля та відкрити вогонь. Як повідомляє The Guardian, відповідне клопотання про звільнення Белґала подала Legal Aid Society до федерального суду в Брукліні.

За версією захисту, Белґал забрав сина зі школи та зупинився біля пожежного гідранта, шукаючи місце для паркування. Тоді до машини підбіг озброєний чоловік у масці, за яким ішли інші озброєні чоловіки в масках. Адвокати стверджують, що вони не показали документів і не пояснили водієві, ким є.

Версія адвокатів і DHS

У судовому поданні адвокати заявили, що перший чоловік розбив вікно з боку водія стволом пістолета та почав стріляти в салон, де на задньому сидінні перебував син Белґала. Одна з куль влучила чоловікові в шию. За словами захисту, Белґал дізнався, що це були агенти ICE, лише після того, як отямився в лікарні.

Версія адвокатів суперечить заявам Міністерства внутрішньої безпеки США. Представники відомства раніше стверджували, що агенти відкрили вогонь після того, як Белґал в'їхав автомобілем у дві урядові машини та почав рухатися в бік інших офіцерів. У DHS заявили, що розслідування триває, і не прокоментували твердження адвокатів.

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Що видно на відео

Опубліковані поліцією Нью-Йорка записи камер спостереження зафіксували частину інциденту, але не дають остаточної відповіді щодо обставин стрілянини. На відео чоловік у світшоті та червоній кепці підбігає до автомобіля з пістолетом, а потім двічі б'є стволом зброї по вікну водія, після чого скло розбивається. Інший офіцер підходить до авто та дістає зброю.

Белґал після цього виїхав на вулицю, а подальші події не потрапили в поле зору камери. Невдовзі його пошкоджений автомобіль зупинився біля бетонного бар'єра: на лобовому та задньому вікнах були кульові отвори. На відео очевидців і записах бодікамер видно, як агенти ICE надали Белґалу допомогу через поранення шиї, а поліція Нью-Йорка доправила його до лікарні.

Адвокати повідомили, що Белґал перебуває під вартою в Метрополітенському центрі утримання в Брукліні та досі не переніс операцію з вилучення кулі з шиї. За їхніми словами, він утратив чутливість лівого боку обличчя й має порушення слуху.

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