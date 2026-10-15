德国联邦议院讨论了反对党左翼党和绿党提出的倡议，内容是承认德国对德意志帝国在今纳米比亚领土上针对奥瓦赫雷罗人和纳马人所犯罪行负有法律责任。经过30分钟辩论后，两项提案均被移交外交事务委员会进一步审议，阿纳多卢通讯社报道。

反对党的要求

左翼党呼吁德国政府正式承认，根据国际法，德国对德意志帝国所犯罪行负有完全的历史和法律责任。该党还要求立即向被杀害或遭迫害者的后代直接支付全面赔偿。

绿党提议，德意志联邦共和国应正式向纳米比亚及受害者后代道歉。其倡议还规定归还保存在德国收藏中的文化文物和人类遗骸。

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议会辩论

在辩论期间，当极右翼政党“德国选择党”代表罗纳德·格莱泽在议会发言时，左翼党议员背对着他。另一名德国选择党议员亚历山大·沃尔夫批评这些提案，称在他看来，它们反映的是左翼绿色意识形态人士的德国式自我仇恨，而非对纳米比亚的真正关切。

德国于1884年至1915年间将今纳米比亚领土作为殖民地进行统治。1904年至1908年，德国殖民军队对奥瓦赫雷罗人和纳马人实施了大规模暴力行动。据估计，约10万人被杀、死于干渴或死于拘禁营；历史学家普遍认为，这些事件是20世纪首次种族灭绝。

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