W Niemczech Bundestag omówił inicjatywy opozycyjnej Partii Lewicy i Zielonych dotyczące uznania prawnej odpowiedzialności kraju za zbrodnie Cesarstwa Niemieckiego przeciwko ludom Owaherero i Nama na terytorium współczesnej Namibii. Po 30-minutowej debacie obie propozycje skierowano do dalszego rozpatrzenia przez Komisję Spraw Zagranicznych, informuje Anadolu Agency.

Żądania partii opozycyjnych

Partia Lewicy wezwała rząd Niemiec do oficjalnego uznania pełnej historycznej i prawnej odpowiedzialności na mocy prawa międzynarodowego za zbrodnie popełnione przez Cesarstwo Niemieckie. Zażądała również natychmiastowej wypłaty kompleksowych reparacji bezpośrednio potomkom osób zabitych lub prześladowanych.

Zieloni zaproponowali, aby Republika Federalna Niemiec oficjalnie przeprosiła Namibię i potomków ofiar. Ich inicjatywa przewiduje również zwrot artefaktów kulturowych i szczątków ludzkich przechowywanych w niemieckich kolekcjach.

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Debata w parlamencie

Podczas debaty posłowie Partii Lewicy odwrócili się plecami do przedstawiciela skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, Ronalda Gläsera, gdy przemawiał w parlamencie. Inny poseł AfD, Alexander Wolf, skrytykował te propozycje, twierdząc, że odzwierciedlają one, jego zdaniem, niemiecką nienawiść do samych siebie lewicowo-zielonych ideologów, a nie rzeczywistą troskę o Namibię.

Niemcy zarządzały terytorium współczesnej Namibii jako kolonią w latach 1884–1915. W latach 1904–1908 niemieckie siły kolonialne przeprowadziły kampanię masowej przemocy przeciwko Owaherero i Nama. Szacuje się, że około 100 tysięcy ludzi zostało zabitych, zmarło z pragnienia lub zginęło w obozach internowania; historycy powszechnie uznają te wydarzenia za pierwsze ludobójstwo XX wieku.

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