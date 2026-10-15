英国酒店和餐饮行业的场所计划在未来三年内，向未就业、未就学且未接受职业培训的年轻人提供最多10万个工作岗位。这项倡议面向18至24岁人群，《卫报》报道。

酒店和餐饮场所实习

该项目将与英国工作和养老金部共同实施。参与者将获得最长四周的实习机会，以便获得开始工作所需的技能和信心。

连锁餐厅Wagamama、Nando’s和Burger King，连锁酒店Premier Inn，以及连锁酒吧Fuller’s和Mitchells & Butlers将加入这项倡议。安迪·伯纳姆预计将在周四访问一家酒店和餐饮场所时介绍该项目。

这项倡议是在工作和养老金部上个月宣布一项面向零售商的类似项目后推出的，相关零售商包括Marks & Spencer、Asda、Pets at Home和John Lewis Partnership。

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青年失业问题审查

这一宣布早于前卫生大臣艾伦·米尔本就青年失业危机所作审查报告的发布。预计包含对政府建议的完整文件将在10月28日秋季预算案后不久公布。

米尔本警告称，如果政府不进行干预，英国既不工作也不学习的年轻人数量可能在未来五年内增至125万。他还主张审查社会福利制度，并加强就业援助、职业培训和学徒制。

教育大臣露西·鲍威尔将宣布对学校开除学生规则变化的审查。研究数据显示，经常缺课的学生日后没有工作且不学习的可能性几乎高出四倍。

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