Lokale z branży hotelarsko-gastronomicznej w Wielkiej Brytanii planują w ciągu najbliższych trzech lat zaoferować do 100 tys. miejsc pracy młodym ludziom, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie odbywają szkolenia zawodowego. Inicjatywa jest skierowana do osób w wieku od 18 do 24 lat, informuje The Guardian.

Staż w lokalach branży hotelarsko-gastronomicznej

Program będzie realizowany wspólnie z brytyjskim Ministerstwem Pracy i Emerytur. Uczestnikom zostaną zaoferowane staże trwające do czterech tygodni, aby mogli zdobyć umiejętności i pewność siebie potrzebne do rozpoczęcia pracy.

Do inicjatywy dołączą sieci restauracji Wagamama, Nando’s i Burger King, sieć hoteli Premier Inn, a także sieci pubów Fuller’s i Mitchells & Butlers. Program ma zostać przedstawiony przez Andy’ego Burnhama podczas wizyty w jednym z lokali branży hotelarsko-gastronomicznej w czwartek.

Inicjatywę ogłoszono po tym, jak Ministerstwo Pracy i Emerytur poinformowało w ubiegłym miesiącu o podobnym programie dla detalistów, w tym Marks & Spencer, Asda, Pets at Home i John Lewis Partnership.

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Przegląd bezrobocia wśród młodzieży

Ogłoszenie poprzedza publikację przeglądu byłego ministra zdrowia Alana Milburna dotyczącego kryzysu bezrobocia wśród młodzieży. Oczekuje się, że pełny dokument z rekomendacjami dla rządu zostanie opublikowany wkrótce po jesiennym budżecie 28 października.

Milburn ostrzegał, że bez interwencji rządu liczba młodych ludzi w Wielkiej Brytanii, którzy nie pracują ani nie uczą się, może wzrosnąć do 1,25 mln w ciągu najbliższych pięciu lat. Opowiadał się również za przeglądem systemu świadczeń socjalnych oraz wzmocnieniem pomocy w znalezieniu pracy, szkolenia zawodowego i praktyk zawodowych.

მინისტer edukacji Lucy Powell ma ogłosić przegląd zmian w zasadach dotyczących wykluczania uczniów ze szkół. Według badania uczniowie, którzy systematycznie opuszczają zajęcia, niemal czterokrotnie częściej później nie mają pracy i nie uczą się.

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