Заведения сферы гостеприимства в Великобритании планируют в течение следующих трёх лет предложить до 100 тысяч рабочих мест молодым людям, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Инициатива рассчитана на людей в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает The Guardian.

Стажировки в заведениях сферы гостеприимства

Программа будет реализована совместно с Министерством труда и пенсий Великобритании. Участникам предложат стажировки продолжительностью до четырёх недель, чтобы они могли приобрести навыки и уверенность для начала работы.

К инициативе присоединятся ресторанные сети Wagamama, Nando’s и Burger King, гостиничная сеть Premier Inn, а также сети пабов Fuller’s и Mitchells & Butlers. Программу должен представить Энди Бернем во время посещения одного из заведений сферы гостеприимства в четверг.

Инициатива была объявлена после того, как Министерство труда и пенсий в прошлом месяце сообщило о похожей программе для ретейлеров, в частности Marks & Spencer, Asda, Pets at Home и John Lewis Partnership.

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Обзор молодёжной безработицы

Объявление предшествует публикации обзора бывшего министра здравоохранения Алана Милберна, посвящённого кризису молодёжной безработицы. Ожидается, что полный документ с рекомендациями для правительства обнародуют вскоре после осеннего бюджета 28 октября.

Милберн предупреждал, что без вмешательства правительства число молодых людей в Великобритании, которые не работают и не учатся, может вырасти до 1,25 миллиона в течение следующих пяти лет. Он также выступал за пересмотр системы социальных выплат, усиление помощи с трудоустройством, профессионального обучения и ученичества.

Министр образования Люси Пауэлл должна объявить пересмотр изменений в правилах исключения учеников из школ. Согласно исследованию, ученики, которые систематически пропускают занятия, почти в четыре раза чаще впоследствии не имеют работы и не учатся.

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