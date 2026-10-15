芬兰将发放350万份纸质危机应对指南——YLE News

芬兰内政部将于1月发放约350万份有关应对紧急和危机情况的印刷指南。该国大陆地区的家庭和企业将收到这些指南，YLE News报道。

该指南将说明如何为中断和危机情况做好准备。其中还将专门讨论与无人机相关的威胁。纸质形式旨在确保在供电或互联网连接中断时仍能获取相关建议。

面向家庭的简要建议

据内政部项目负责人伊拉·帕西称，危机准备建议不应仅能通过Suomi.fi在线服务获取。该部此前指出，数字版指南的维护成本更低，也更容易更新。

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这份新的印刷材料将简要汇集不同政府机构和组织提供的主要建议，而不是一份长达数十页的详细参考指南。它将采用Suomi.fi指南、“72小时”网站以及救援服务资源中的材料，后者发布了有关无人机威胁的建议。

费用和语言版本

帕西指出，这些建议具有推荐性质，人们可以根据自身能力和情况进行调整。指南的编制和发放将耗资约200万欧元。除芬兰语和瑞典语外，还将编制萨米语版本。

5月，芬兰总理彼得里·奥尔波表示，芬兰正在编制一份将向家庭发放的指南。该国议会监察专员也指出，目前传播危机准备建议的方式并不充分。

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